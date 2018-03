Sci alpino, il vento rinvia le discese di Are: il nuovo programma e gli orari. Come vederle in tv

Il maltempo continua a farla da protagonista alle Finali della Coppa del Mondo di Are, in Svezia. Dopo il rinvio delle prime due prove della discesa, sia al maschile che al femminile, ecco che stamattina è apparso il vento. Gli organizzatori sono così stati costretti a rinviare la partenza della gara degli uomini, originariamente prevista per le 10.30, a causa delle forti folate presenti nella parte alta del tracciato.

La gara prenderà così il via alle 13.15, dopo quella femminile (la cui partenza rimane fissata per le 12). Non è l’unica novità perché a causa della nebbia che sta scendendo sulla pista e dell’aumento previsto della nevicata, entrambe le prove si disputeranno su percorsi accorciati, con partenza dal cancelletto del superG. L’intenzione è ovviamente quella di disputare le due gare, dal momento che in palio ci sono le Coppette di specialità, ma l’evoluzione della situazione andrà monitorata con attenzione nei prossimi minuti.

Resta confermato il palinsesto televisivo. Le due discese saranno trasmesse in chiaro su Rai Sport + HD e sul satellite su Eurosport HD, mentre in streaming su Rai Play, Eurosport Player e Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle due discese delle Finali di Are.

Il nuovo programma

Mercoledì 14 marzo

ore 12.00 Discesa femminile

ore 13.15 Discesa maschile













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Fisi-Pentaphoto