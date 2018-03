Paralimpiadi PyeongChang 2018, Manuel Pozzerle conquista l’argento nello snowboard! L’Italia vince la terza medaglia

Manuel Pozzerle ha conquistato una fantastica medaglia d’argento alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro, già Campione del Mondo nella categoria SB-UL di snowboard, si è dovuto arrendere soltanto all’australiano Simone Patmore precedendo sul podio lo statunitense Mike Minor che nella small final ha sconfitto il nostro Jacopo Luchini e che aveva eliminato Paolo Priolo ai quarti di finale.

Il 39enne (ha spento le candeline lo scorso 4 febbraio) di origini veronesi è stato il primo italiano capace di vincere il titolo iridato in questo sport che pratica da quando aveva 20 anni. Manuel è un tecnico aeronautico che lavora nel settore alimentare e ha dei problemi agli arti superiori (ha perso la mano sinistra in seguito a un incidente in moto nel 2009): non aveva potuto partecipare a Sochi 2014 perché erano ammessi soltanto i cosiddetti “lower limb” (difficoltà agli arti inferiori) ma in Corea del Sud è stato dato spazio anche agli “upper limb” ed è così arrivato questo risultato di lusso.

Si tratta della terza medaglia vinta dall’Italia in questa edizione dei Giochi dopo le due conquistate da Giacomo Bertagnolli nello sci alpino (un argento, un bronzo). Oggi era in gara anche un altro italiano, impegnato nello sci di fondo: Cristian Toninelli ha chiuso la 20km (standing) al 17esimo posto. Alle ore 11.00 la Nazionale di sledge hockey affronterà la Svezia a caccia di una storica semifinale.