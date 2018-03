Sci alpino, Coppa Europa 2018: Stefano Rogentin si impone nel superG di Soldeu. Mattia Casse è nono

Lo svizzero Stefano Rogentin ha vinto il superG delle Finali di Coppa Europa a Soldeu. Per l’elvetico si tratta del primo successo nel circuito continentale, con un tempo di 1’28″26. Dietro di lui, per soli 32 centesimi, il francese Nils Allegre, mentre sul terzo gradino del podio c’è un altro svizzero, Gianluca Barandun, staccato di 90 centesimi.

Svizzera dominante perché sono in quattro nei primi cinque posti, con Fernando Schmed quarto a 96 centesimi e Pierre Bugnard quinto a 1″03. Meno bene, invece, l’Italia: il migliore è Mattia Casse, nono 1″34, seguito da Matteo Marsaglia tredicesimo a 1″91, Simon Maurberger sedicesimo a 2″18, Florian Schieder diciottesimo a 2″31, Matteo De Vettori ventesimo a 2″53 e Davide Cazzaniga ventiquattresimo a 2″75. Fuori dai punti, invece, Alexander Prast, trentatreesimo.

La gara è stata utile anche per assegnare la Coppa di specialità. Ha vinto l’austriaco Christoph Krenn con 292 punti, al quale è bastato il decimo posto odierno, seguito da Barandun con 264 e Rogentin con 262. Giù dal podio, purtroppo, Emanuele Buzzi, che era terzo fino a stamattina ma che non ha potuto prendere parte alla gara per via dell’infortunio subito nella discesa delle Finali di Coppa del Mondo ad Are. Ultima gara dell’anno domenica, lo slalom, che assegnerà la Coppa generale, al momento nelle mani dell’austriaco Johannes Strolz.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI ALPINO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisi-Pentaphoto