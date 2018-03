Sci alpino, Coppa Europa 2018: Christopher Neumayer vince la seconda discesa di Kvitfjell. Werner Heel scavalcato in testa alla classifica di specialità

Christopher Neumayer si è aggiudicato la seconda discesa di Coppa Europa in programma a Kvitfjell, in Norvegia. L’austriaco ha fatto meglio di tutti, con il tempo di 1’34″69, precedendo lo svizzero Urs Kryenbuehl ed un altro austriaco, Christoph Krenn, rispettivamente di 28 e 33 centesimi.

Non una bella notizia per Werner Heel, superato in testa alla classifica di specialità proprio da Neumayer, che ora comanda con 324 punti. L’azzurro, infatti, era in lotta per il podio ma alla fine si è classificato soltanto settimo, a 66 centesimi dal vincitore, a causa di un’imprecisione nel tratto finale. Nulla è compromesso, però: Heel ha 283 punti ad una gara dal termine e tutto si deciderà nelle finali di Coppa Europa in programma la prossima settimana a Soldeu, in Andorra.

Ai piedi del podio, ad un solo centesimo da Krenn, si è piazzato lo svedese Felix Monsen. Dietro di lui il francese Nicolas Raffort quinto (+0.45) e il norvegese Adrian Smiseth Sejersted sesto (+0.46), con il suo connazionale Stian Saugestad ottavo (+0.67). Chiudono la top ten gli austriaci Daniel Hemetsberger (+0.72) e Frederic Berthold (+0.74).

Altri due azzurri sono andati a punti: Matteo Marsaglia ha chiuso al 19° posto (+1.23) e Mattia Casse al 28° (+1.79). Più indietro gli altri: Matteo Vaghi 31° (+2.10), Davide Cazzaniga 33° (+2.20), Florian Schieder 41° (+2.79), Pietro Zazzi 45° (+3.12), Nicolò Molteni 52° (+3.53), Alexander Prast 54° (+3.55), Dominik Zuech 58° (+3.90) e Federico Simoni 64° (+5.46).













Foto: Fisi-Pentaphoto