Scherma, Coppa del Mondo Atene 2018: l’Italia trionfa nella gara a squadre della sciabola! Dominio totale delle azzurre

Dopo una prova individuale sottotono, le sciabolatrici azzurre si rifanno alla grande nella gara a squadre e conquistano il successo sulle pedane di Atene. L’Italia, campionessa del mondo ed europea in carica, centra così il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di sciabola femminile, dopo quello di Sint Niklaas, e si conferma numero uno del ranking. Il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio è stato protagonista di un torneo davvero perfetto.

L’Italia ha aperto il tabellone agli ottavi, dove ha vinto nettamente per 45-23 con l’Azerbaijan, e poi si è ripetuta anche con l’Ungheria (45-25). Qualche difficoltà in più in semifinale con gli Stati Uniti, ma le azzurre sono riuscite comunque a vincere con un buon margine (45-39). Il nostro quartetto è approdato così in finale con la Corea del Sud ed ha completato l’impresa con un assalto davvero magistrale, travolgendo le asiatiche con il punteggio di 45-31. Completa il podio la Francia, che batte per due punti gli Stati Uniti (45-43).

Foto: Ferraro/Bizzi/FIE