Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018: Kamil Stoch stravince a Trondheim e avvicina la Sfera di Cristallo

Nelle ultime settimane è inavvicinabile. Il polacco Kamil Stoch, dopo Lillehammer un paio di giorni fa, ha ottenuto il secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo di salto con gli sci, imponendosi sul trampolino HS 140 di Trondheim, in Norvegia. Già nella prima serie, pur saltando da gate inferiore rispetto agli avversari, aveva stabilito il nuovo record del trampolino, atterrando a 146 metri, mezzo metro più lontano rispetto a Robert Johansson.

Nella seconda serie di salti, Stoch ha incrementato il proprio margine, volando ancora oltre l’HS partendo da più in basso. Grazie a questo successo e alle prove deficitarie degli avversari diretti, il polacco ha messo una seria ipoteca sulla conquista della seconda Coppa del Mondo della sua carriera quando mancano tre gare individuali al termine della stagione agonistica. Seconda posizione, pur con 17 lunghezze di ritardo, per l’austriaco Stefan Kraft al miglior risultato stagionale. Il vincitore dell’ultima Sfera di Cristallo proprio nelle ultime settimane ha trovato le giuste sensazioni e una certa costanza a podio. Terzo il norvegese Robert Johansson, che pur con un buon salto non è riuscito a difendersi dalla rimonta di Kraft. Alle sue spalle il connazionale Andreas Stjernen, che ha concretizzato un ottimo feeling con il trampolino di casa, mentre il tedesco Richard Freitag si è classificato quinto davanti a Forfang, Geiger e un discreto Peter Prevc. A completare la top 10 Kubacki e Eisenbichler. Lontanissimo dai migliori Andreas Wellinger, solo 22esimo. 43esimo ed eliminato nella prima serie Alex Insam, unico italiano impegnato in gara.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI SALTO CON GLI SCI

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: By Christian Bier (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons