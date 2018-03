Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018: Johansson insidia Stoch nella qualificazione di Vikersund

La Coppa del Mondo di salto con gli sci e il Raw Air Tournament si spostano sul trampolino di voli di Vikersund, in Norvegia, ma le forze in campo non cambiano, quantomeno per quanto riguarda i nomi degli atleti che hanno chiuso nelle prime tre piazze. Come ormai da copione, il polacco Kamil Stoch ha ottenuto il miglior punteggio, andando oltre il punto HS e confermando l’ottimo momento di forma, pur in una competizione fortemente influenzata dal vento.

Nonostante questo, i due norvegesi Robert Johansson e Andreas Stjernen (pur con vento alle spalle) hanno occupato la seconda e la terza piazza con un divario piuttosto ridotto. Il baffo più famoso del mondo del salto ha pagato 1,5 punti, mentre il suo connazionale si è fermato solo un paio di lunghezze più indietro. In vista della gara, entrambi potrebbero provare quantomeno a mettere in difficoltà Stoch dopo le ultime uscite in cui ha dominato rispetto agli avversari. Tra lo stesso Stjernen e tutti gli altri, però, un differenziale notevole, a partire da Markus Eisenbichler che ha chiuso quarto davanti a Stefan Kraft e Richard Freitag, rispettivamente in quinta e sesta posizione. Per il resto, difficile interpretare le prestazioni degli atleti, proprio per il vento a tratti anche poco stabile.

Per quanto riguarda l’Italia, è riuscito a classificarsi tra i migliori 40 Alex Insam, ottenendo un pettorale per la competizione di domenica con il 30esimo punteggio. Lontani dallo score richiesto Sebastian Colloredo, Roberto Dellasega e Davide Bresadola, eliminati.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI SCI NORDICO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: Ailura, CC BY-SA 3.0 AT [CC BY-SA 3.0 at], via Wikimedia Commons