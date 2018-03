Rugby, Sei Nazioni femminile 2018: altro trionfo azzurro! Battuta la Scozia nell’ultima partita, Italia quarta

Giornata da tregenda in quel di Padova: nell’ultima partita dell’intero Sei Nazioni (compresi anche quelli under 20 e uomini), la nazionale italiana femminile coglie il secondo successo consecutivo, agguantando così la quarta piazza nel torneo. Battuta la Scozia per 26-12 sotto una pioggia incessante e su un campo che ormai era diventato puro fango. Gioia per Sara Barattin e compagne, abili a creare il buco nella prima parte di gara e a gestire forti della propria qualità.

Le azzurre partono fortissimo: dopo 2′ Bettoni schiaccia già in meta. Il ritmo delle ragazze di casa è infernale: al nono c’è la meta al largo di Stefan, dopo una serie incredibile di passaggi. Una delle migliori in campo è Giada Franco: al 27′ si mette in proprio e timbra la meta che vale già il 19-0 parziale. La Scozia non reagisce. Nella ripresa va subito in meta Rigoni e chiude i conti. La sveglia suona tardi per le ospiti che al 60′ trovano due mete consecutive, che non cambiano il risultato.

Tabellino: 2′ Bettoni m Sillari tr (7-0), 9′ Stefan m (12-0), 27′ Franco m Sillari tr (19-0); 42′ Rigoni m Sillari tr (26-0), 57′ Skeldon m (26-5), 62′ Sinclair m Skeldon tr (26-12)













Foto: Twitter Six Nations