Sei Nazioni femminile 2018: Italia-Scozia vale più di una semplice vittoria. In palio anche i progressi nel ranking

Evitato il whitewash, la prossima missione dell’Italia di rugby femminile è quella di non centrare neppure il cucchiaio di legno: nell’ultimo match del torneo contro la Scozia ci si gioca infatti molto di più. Innanzitutto una differente posizione finale, che vuol dire maggiori (o minori) premi per la Federazione, poi anche una buona fetta di ranking.

A Padova una vittoria delle azzurre porterebbe in dote pochi centesimi, ma una sconfitta sarebbe catastrofica, facendo perdere un paio di posizioni all’Italia, che lo scorso lunedì ha raggiunto, per la prima volta nella storia, la piazza numero 7, così come le nostre avversarie si sono issate al numero 11, miglior piazzamento di sempre.

Le due squadre si giocano il quarto posto nella classifica del torneo assieme al Galles: al momento le formazioni sono tutte a quota cinque, ma le azzurre sarebbero ultime per differenza punti: una vittoria regalerebbe alle azzurre non soltanto un probabile doppio sorpasso, ma certamente scaccerebbe il fantasma del cucchiaio di legno.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIR (utilizzo editoriale)

roberto.santangelo@oasport.it