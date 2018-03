LIVE – Sei Nazioni femminile 2018: Italia-Scozia in DIRETTA. Le azzurre cercano il colpaccio finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo turno del Sei Nazioni di rugby femminile 2018. L’Italia è impegnata alle 15 allo Stadio Plebiscito di Padova: le azzurre sfidano la Scozia a caccia di un clamoroso bis dopo la vittoria di settimana scorsa con il Galles. Barattin e compagne vogliono sicuramente far esplodere il pubblico di casa per la prima volta in questo torneo. Le possibilità ci sono tutte: le scozzesi non sono rivali di livello monstre, bisognerà però giocare benissimo senza particolari errori.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dell'ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto. Appuntamento alle ore 15 con il kick-off.













Foto: FIR (utilizzo editoriale)