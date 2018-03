Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2018: programma, orari e tv

Archiviata la prima vittoria nel torneo (evitato così il whitewash), ora l’Italia del rugby femminile deve evitare il cucchiaio di legno, potendo arrivare anche al quarto posto qualora dovesse battere la Scozia nell’ultima giornata del Sei Nazioni: le due squadre sono appaiate in classifica a quota 5, dove si trova anche il Galles.

Il torneo delle azzurre si chiuderà in casa: domenica 18 marzo alle ore 15.00, allo stadio Plebiscito di Padova, una vittoria sarebbe fondamentale non solo per la classifica finale, ma anche per il ranking mondiale, per non vanificare il balzo in avanti compiuto dopo la vittoria in terra gallese.

Tutte le sfide dell’Italia del Sei Nazioni femminile saranno trasmesse in differita TV su Eurosport ed in diretta live streaming sulla piattaforma Eurosport Player, nonché in diretta live testuale su OASport. Di seguito il programma completo dell’incontro.

Domenica 18 marzo 2018 – ore 15.00

Italia-Scozia – Stadio Plebiscito, Padova

diretta streaming su Eurosport Player, diretta live testuale su OASport.

differita tv su Eurosport 2 alle ore 20.00













