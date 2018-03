Rugby, Continental Shield 2018: nelle semifinali d’andata vittorie per i russi dell’Enisei e per i romeni del Timisoara

Giocate quest’oggi le semifinali d’andata della Continental Shield di rugby, torneo che assegna due posti nella Challenge Cup 2018-2019: nella semifinale tra le due finaliste della scorsa stagione (finì 36-8 per l’Enisei), e quindi entrambe provenienti dalla Challenge Cup, i russi dell’Enisei hanno vinto il derby interno contro il Krasny Yar con uno scarto che dovrebbe permettergli di dormire sonni tranquilli in vista del ritorno, visto lo score finale di 47-22.

Nella semifinale tra le due squadre che hanno superato tutte le fasi della Continental Shield, invece c’è stato maggior equilibrio, ed in Romania alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa del Timisoara, che hanno avuto la meglio sui tedeschi dell’Heidelberger per 26-20. In Germania però la sfida di ritorno si preannuncia aperta.

Risultati semifinali d’andata – 31 marzo

Enisei STM-Krasny Yar 47-22 (Trud Stadium, Krasnodar)

Timisoara Saracens-Heidelberger RK 26-20 (Dan Paltinisanu Stadium)

Programma gare di ritorno – 21 aprile

Krasny Yar-Enisei STM (Krasny Yar Stadium, Krasnoyarsk, ore 15:00)

Heidelberger RK – Timisoara Saracens (Sportzentrum Süd, ore 15:00)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it