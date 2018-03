Rugby, Challenge Cup 2018: definite le semifinali. Gloucester e Cardiff corsare, Pau di misura, Newcastle di forza

Si è definito il quadro delle semifinali di Challenge Cup, secondo torneo continentale per club di rugby. Dopo la fase a gironi, tra ieri ed oggi sono andati in scena i quarti di finale, che comunque hanno regalato qualche sorpresa. Se gli inglesi del Newcastle hanno piegato, non senza qualche difficoltà di troppo, i francesi del Brive per 25-10, di gran prestigio è la vittoria degli inglesi del Gloucester in casa degli irlandesi del Connacht per 28-33 al termina di una sfida molto equilibrata ed a lungo incerta.

Se dunque da un lato del tabellone vi sarà una sfida tutta inglese in semifinale, dall’altro i francesi del Pau, vittoriosi nel derby contro lo Stade Francais in maniera molto risicata, con lo score di 35-32, sfideranno i gallesi del Cardiff, corsari in Scozia, in quel di Edimburgo, con una vittoria abbastanza netta, 6-20, per quanto si prospettava alla vigilia nell’unica sfida tra due squadre che avevano vinto i rispettivi raggruppamenti.

Risultati

Edimburgo-Cardiff 6-20

Pau-Stade Francais 35-32

Newcastle-Brive 25-10

Connacht-Gloucester 28-33

Il tabellone delle semifinali

Cardiff-Pau

Newcastle-Gloucester













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it