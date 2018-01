Rugby: i migliori italiani nell’ultima giornata di Champions Cup e Challenge Cup. Bene la mediana della nazionale

Ultima giornata per quanto riguarda i gironi preliminari delle Coppe Europee di rugby nel week-end. Benetton Treviso e Zebre sono state impegnate rispettivamente in Champions Cup e Challenge Cup, con la squadra guidata da Michael Bradley che si è imposta (per la prima volta stagionale nella manifestazione) in casa con l’Agen. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in campo.

Carlo Canna: ancora performance di sostanza per l’apertura di Zebre e nazionale. Al piede è diventato ormai una certezza, le percentuali continuano ad alzarsi di partita in partita e può portare punti importanti per le proprie rappresentative. La magia sulla meta di Minozzi poi è la ciliegina sulla torta. La tensione ora, in vista del Sei Nazioni, si alza: dovrà farsi valere anche in campo internazionale.

Marcello Violi: il mediano di mischia azzurra dai Test Match di ottobre ad oggi ha messo in mostra un livello di rugby davvero eccellente. E’ ormai pronto alla maglia da titolare della nazionale: Conor O’Shea punterà sicuramente su di lui in vista del Sei Nazioni. Arriva un’importante meta contro Agen ad inizio partita che incanala il match verso i padroni di casa.

Matteo Minozzi: altro uomo in orbita nazionale. L’estremo delle Zebre quando viene schierato si fa sentire, ovviamente soprattutto a livello offensivo. Sul fantastico grabber di Canna non può che schiacciare in meta in solitaria. E’ pronto sempre a strappare e a macinare metri in avanti. Una carta per strappare le partite anche per l’Italia.

Luca Sperandio: il trequarti ala non ha conquistato la convocazione in nazionale, ma continua a farsi notare con la sua Benetton Treviso a suon di prestazioni ottime. Viene schierato a sorpresa da titolare, vista l’assenza di Luca Morisi, ma non fa rimpiangere il più esperto compagno di reparto, trovando una gran meta dopo 12′.

Sebastian Negri: tanta grinta, forza fisica e qualità rugbystiche. Il nativo dello Zimbabwe continua a sfornare grandi performance, timbrando ancora una volta il cartellino in maglia Benetton Treviso. Il posto da titolare in nazionale non è scontato, ma se si farà vedere in ottima forma da Conor O’Shea potrà davvero conquistarselo.













Foto: FB Canna