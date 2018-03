Roma-Shakhtar Donetsk, orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e il palinsesto degli ottavi di Champions League

Oggi martedì 13 marzo si giocherà Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico andrà in scena un incontro fondamentale per il futuro dei giallorossi, chiamati a ribaltare la sconfitta per 1-2 dell’andata e a strappare la qualificazione al turno successivo della massima competizione continentale. I ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco, rimontare il risultato e volare ai quarti di finale ma dovranno decisamente alzare il tasso tecnico di fronte al proprio pubblico se vorranno avere la meglio sull’ostica formazione ucraina, sbarcata nella capitale con l’obiettivo di entrare tra le otto grandi d’Europa.

La Roma vuole a tutti i costi i quarti di finale, fondamentali anche per le casse del club, e cerca di raggiungere un obiettivo che manca da dieci anni. La terza forza del nostro campionato si affiderà alle sue stelle più luminose per ottenere quel successo necessario per continuare a sognare in grande e per regalarsi una nuova grande sfida. In campo la formazione titolare per battere lo Shakhtar Donetsk con due gol di scarto (o per 1-0).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5 oltre che su Mediaset Premium, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 13 MARZO:

20.45 Roma-Shakhtar Donetsk

ROMA-SHAKHTAR DONETSK: TUTTO IL PALINSESTO, COME VEDERE IN TV LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE?

Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e su Mediaset Premium. Tutti gli appassionati e i tifosi dei giallorossi potranno seguire comodamente la partita in chiaro e gratis. Garantita anche la trasmissione in streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play. Imperdibile la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













