Roma-Barcellona, quando si gioca? Date, programma, orari e tv dei quarti di finale di Champions League. Le sfide di andata e ritorno

La Roma sfiderà il Barcellona nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I giallorossi hanno pescato quello che probabilmente era l’avversario più temuto: la corazzata trascinata da Leo Messi sembra un avversario davvero insuperabile per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che devono compiere un’impresa quasi impossibile per passare il turno e spingersi alle semifinali. I capitolini sono tornati tra le otto grandi d’Europa dopo dieci anni ma il sorteggio non è stato benevolo: l’urna di Nyon ha consegnato i fenomenali spagnoli che stanno dominando la Liga e che negli ottavi hanno stritolato il Chelsea di Antonio Conte.

L’asticella si è alzata terribilmente dopo la sfida allo Shakhtar Donetsk, la Roma deve letteralmente superarsi ma dopo aver vinto il girone con Chelsea e Atletico Madrid è lecito sognare. L’andata al Camp Nou sarà già decisiva: se De Rossi e compagni dovessero uscire dalla tana dei blaugrana con un risultato favorevole allora allo Stadio Olimpico si potrebbe davvero concretizzare un sogno. Tra l’altro i precedenti tra le due formazioni sono in parità: bisogna crederci fino in fondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Barcellona, quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo se gli incontri saranno trasmessi anche in diretta tv su Canale 5.

MERCOLEDI’ 4 APRILE – ANDATA:

20.45 Barcellona-Roma

MARTEDI’ 10 APRILE – RITORNO:

20.45 Roma-Barcellona













(foto pagina Facebook AS Roma)