Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Le novità sul caso doping: rinvio ad agosto dopo Giro d’Italia e Tour de France?

Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di ciclismo si stanno facendo già da diverso tempo: la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna è costantemente al centro dell’attenzione ma il caso non arriva a una risoluzione. Nelle ultime ore, però, giungono indiscrezioni da Le Monde secondo il quale il processo di fronte al tribunale indipendente dell’Uci non si dovrebbe svolgere prima di agosto.

Il quotidiano francese ha citato fonti interne alla corte elvetica del ciclismo e dunque pare quasi certo che il britannico correrà sub iudice sia il Giro d’Italia che il Tour de France: una vera e propria spada di Damocle sul kenyano bianco che quest’anno va a caccia della doppietta. La presenza del 32enne falserà sicuramente le competizioni, i suoi risultati saranno congelati fino a quando non verrà presa una decisione dall’Uci ormai sul finire dell’estate (prima della Vuelta almeno?).

I tempi si starebbero dilatando notevolmente a causa (o per merito?) dello staff legale di Chris Froome che soltanto pochi giorni fa avrebbe depositato il dossier di difesa: si parlerebbe di anomalie fisiologiche e di nuovi test di laboratorio da effettuare. Gli organizzatori della Corsa Rosa e della Grand Boucle come reagiranno?

(foto © Unipublic/Photogomez Sport)