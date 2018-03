Prossimo turno Serie A, 31^ giornata: orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (7-8 aprile)

Dopo il recupero della 27^ giornata, in programma il 3-4 aprile, la Serie A 2018 di calcio tornerà a giocare nel weekend del 7-8 aprile. In programma la 31^ giornata che regalerà grande spettacolo. Il botta e risposta tra Juventus e Napoli caratterizzerà il turno: i bianconeri saranno impegnati sabato alle ore 15.00 sul campo del fanalino di coda Benevento, i partenopei risponderanno domenica pomeriggio in casa contro il Chievo. Si infiamma anche la lotta per un posto in Champions League: rischia la Roma in casa con la Fiorentina (sabato alle 18.00), l’Inter contro il Torino nel lunch match domenicale, Lazio in trasferta a Udine, Milan in posticipo serale contro il Sassuolo. Imperdibile il derby della Lanterna in programma sabato sera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del prossimo turno della Serie A (7-8 aprile). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player.

SABATO 7 APRILE:

15.00 Benevento-Juventus

18.00 Roma-Fiorentina

18.00 SPAL-Atalanta

20.45 Sampdoria-Genoa

DOMENICA 8 APRILE:

12.30 Torino-Inter

15.00 Crotone-Bologna

15.00 Verona-Cagliari

15.00 Napoli-Chievo

18.00 Udinese-Lazio

20.45 Milan-Sassuolo