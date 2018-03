Prossimo turno Serie A, recupero 27^ giornata: orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (3-4 aprile)

La Serie A 2018 di calcio, dopo questo turno pasquale, tornerà in campo in infrasettimanale: appuntamento a martedì 3 e mercoledì 4 aprile per il recupero della 27^ giornata che era stata sospesa in rispetto alla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Non scenderanno però in campo Juventus, Napoli, Roma, Lazio che avevano già giocato prima della morte del difensore, dunque si disputeranno soltanto sette partite, tutte in orario pomeridiano (di sera è in programma la Champions League, non sono ammesse contemporaneità).

Riflettori puntati su Milan-Inter, attesissimo derby della Madonnina con finestra sulla Champions League. La Fiorentina torna a Udine dove appunto è scomparso il suo capitano, sfida in odore Europa League tra Atalanta e Sampdoria, in programa poi incroci salvezza importanti come Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Genoa-Cagliari e Torino-Crotone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del prossimo turno della Serie A (3-4 aprile). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player.

MARTEDI’ 3 APRILE:

18.30 Atalanta-Sampdoria

18.30 Udinese-Fiorentina

18.30 Genoa-Cagliari

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

18.30 Benevento-Verona

18.30 Milan-Inter

18.30 Chievo-Sassuolo

18.30 Torino-Crotone













(foto Gianfranco Carozza)