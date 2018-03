Pentathlon, Coppa del Mondo Los Angeles 2028: i favoriti della gara. L’Italia punta su Riccardo De Luca ed Alice Sotero

La Coppa del Mondo di pentathlon moderno sbarca a Los Angeles, città che nel 2028 ospiterà i Giochi Olimpici: dopo il primo assaggio avuto a Il Cairo, nel quale si è messa in evidenza la squadra francese, che ha portato a casa quattro delle nove medaglie in palio, in questa seconda tappa scendono in campo anche alcuni nomi altisonanti assenti in Egitto.

Nella gara maschile farà il suo esordio stagionale il campione del mondo 2017, il sudcoreano Jung Jinghwa, che si misurerà con il transalpino Valentin Belaud, secondo nella prima tappa, e con due pentatleti del calibro del russo Alexander Lesun e dell’ucraino Pavlo Tymoshchenko.

Tanti altri saranno i possibili outsider, a partire dal nostro Riccardo De Luca, che guida la delegazione azzurra, che sarà composta anche da Nicola Benedetti, Daniele Colasanti e Giuseppe Mattia Parisi. Lo stesso De Luca, nell’ultimo giorno di competizioni sarà impegnato con Alessandra Frezza nella staffetta mista, che con Gloria Tocchi e Gianluca Micozzi ha visto l’Italia trionfare in apertura.

Nella gara femminile la transalpina Elodie Clouvel, runner up a Rio, gode dei favori del pronostico, assieme alla russa Gulnaz Gubaydullina, campionessa del mondo in carica, ed alla magiara Sarolta Kovacs. Non andranno sottovalutate neppure la sudcoreana Kim Sunwoo e la britannica Samantha Murray, all’esordio stagionale.

L’Italia punta tutto su Alice Sotero, che lo scorso anno trovò una storica vittoria a Drzonkow, in Polonia, chiamata a guidare la squadra italiana, composta da Elena Micheli, Alessandra Frezza e Francesca Tognetti: l’astigiana può tranquillamente rientrare nel novero delle favorite per il successo finale.













