Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 11 agosto

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2024 (11 AGOSTO)

PENTATHLON

Ore 11.00: finale femminile

L’Italia schiera una bi-campionessa del mondo, Elena Micheli, che nella scherma è andata benino: nona con 220 punti. La grande favorita è la francese Elodie Clouvel, in testa dopo la scherma e competitiva anche nel nuoto, la specialità preferita dell’azzurra che dunque non potrà recuperare più di tanto sulla transalpina. Micheli si trova a 40″ virtuali da Clouvel in ottica laser run: non sono pochi. Ad ogni modo, l’italiana può giocarsi un posto sul podio, mentre l’impresa è ardua per Alice Sotero a causa di un ranking round di scherma dove ha concluso nelle retrovie.

Percentuali di medaglia

Elena Micheli 50%

Alice Sotero 5%

CICLISMO SU PISTA

Ore 11.00: omnium femminile

Letizia Paternoster figura nel novero delle cinque atlete che si giocheranno una medaglia. Per l’azzurra sarà fondamentale partire bene nello scratch, possibilmente con un piazzamento in top5, per poi limitare i danni nella corsa a tempo sempre così ostica per i nostri portacolori. Se riuscirà a superare le prime due prove senza farsi troppo male, poi tra eliminazione e corsa a punti avrebbe l’occasione di attaccare. Le favorite d’obbligo saranno la belga Lotte Kopecky e l’americana Jennifer Valente, ma occhio anche alla britannica Neah Evans ed alla danese Amalie Dideriksen.

Percentuali di medaglia

Letizia Paternoster 50%

VOLLEY

Ore 13.00: finale femminile

Italia-USA è la partita del destino. Con l’arrivo in panchina del guru Julio Velasco, le azzurre sono rinate dopo la travagliata fase finale dell’era Mazzanti. Ora serve compiere l’ultimo gradino, il più difficile in assoluto, perché è quello che separa dalla gloria imperitura. Servirà una forza d’animo gigantesca per portare a casa un risultato che l’Italia intera attende da sempre. Le avversarie, nonché campionesse in carica, saranno temibili. Nessuna squadra vanta una batteria di schiacciatrici come quella delle statunitensi: Skinner, Plummer, Robinson e Larson sono interscambiabili, nonché in grado di fare la differenza anche partendo dalla panchina. Servirà la partita della vita per concretizzare il sogno più grande.

Percentuali di medaglia

Italia 100%