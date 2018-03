Pentathlon, Coppa del Mondo Los Angeles 2018: tutte e quattro le azzurre vanno in finale. Francesca Tognetti super!

Nella notte italiana sono andate in scena le qualificazioni femminili della prova di Coppa del Mondo di pentathlon moderno di Los Angeles: tutte e quattro le azzurre sono passate alla finale. Francesca Tognetti ha vinto la gara del proprio raggruppamento, nella quale Alice Sotero è giunta sesta. Nell’altro gruppo Elena Micheli è giunta tredicesima, mentre Alessandra Frezza, arrivata 19ma, ha dovuto attendere la conclusione delle gare per capire se il suo punteggio sarebbe stato buono per un ripescaggio: il suo è il 35° score sulle 36 pentatlete qualificate per l’ultimo atto.

Nel Gruppo B Francesca Tognetti ha fatto il vuoto nella prova di scherma, conclusa con 27 stoccate messe a segno. L’azzurra, nonostante una prova di nuoto non ottimale (24° tempo in 2’27″02), ha poi gestito la prima posizione nella prova di laser run, conclusa con un secondo di margine sul resto delle inseguitrici.

Alice Sotero ha ottenuto la 12ma piazza nella scherma, con 18 assalti vincenti, poi ha recuperato tanti punto staccando il terzo crono a nuoto, in 2’12″52, prima di un buon 13° tempo nel laser run che, come detto, le ha permesso una comoda qualificazione, giungendo al sesto posto.

Nel Gruppo A gara più complicata per le azzurre: Elena Micheli ha chiuso al 17° posto la prova di scherma, con 17 assalti andati a segno, mentre ha staccato il settimo crono a nuoto in 2’16″83, risalendo la classifica. Nel laser run l’azzurra ha poi controllato, trovando il 12° tempo e classificandosi in 13ma posizione, passando direttamente in finale.

Sofferenza pura per Alessandra Frezza: 24ma nella prova di scherma, con 14 stoccate vincenti, ha poi ottenuto il 23° crono a nuoto in 2’25″04. Straordinaria rimonta dell’azzurra nel laser run, dove, con il 5° tempo parziale, è risalita fino alla 19ma posizione. Dopo l’arrivo dell’altro raggruppamento l’azzurra ha potuto festeggiare, avendo il quinto punteggio dei sei ripescati per la finale.













Foto: Archivio privato Elena Micheli

