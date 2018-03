Pentathlon, Coppa del Mondo Los Angeles 2018: Alice Sotero è seconda! Tutte le azzurre nelle prime dodici

La seconda tappa della Coppa del Mondo di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Los Angeles, negli USA, porta subito buone notizie per la formazione italiana: nella finale individuale femminile Alice Sotero si classifica al secondo posto, alle spalle della russa Gulnaz Gubaydullina. Bene tutte le azzurre: Alessandra Frezza ed Elena Micheli finiscono in top ten, rispettivamente ottava e nona, mentre Francesca Tognetti è poco più indietro, 12ma. Completa il podio la magiara Tamara Alekszejev.

Nella prova di nuoto Alice Sotero si è classificata terza in 2’11″65, per 287 punti, a meno sette dalla russa Gubaydullina, che si è aggiudicata la prova. Elena Micheli ha chiuso nona in 2’16″31, mentre non è andata bene ad Alessandra Frezza, 32ma in 2’25″79, e a Francesca Tognetti, 36ma ed ultima in 2’28″99.

Nella prova di scherma il miglior parziale è stato della magiara Alekszejev, che ha messo a segno 25 stoccate. Francesca Tognetti ha iniziato la rimonta con il quarto parziale, grazie a 23 assalti vinti, poi Alice Sotero ed Alessandra Frezza, che hanno messo a segno 21 stoccate, ed infine Elena Micheli, 23ma con 16 assalti vinti.

Nell’equitazione Alessandra Frezza ha sfiorato il percorso netto, accumulando due penalità di tempo e chiudendo a 298, appena davanti ad Elena Micheli, con 297, più indietro Francesca Tognetti, con 293 ed Alice Sotero con 291. Questa prova è stata vinta dalla tedesca Alexandra Bettinelli.

Nel laser run Alice Sotero completa la rimonta, issandosi fino alla seconda piazza, giungendo per soli 7″ alle spalle della russa Gulnaz Gubaydullina. A completare il podio, a 18″ dalla vincitrice, l’ungherese Tamara Alekszejev. Alessandra Frezza chiude ottava a 50″, proprio davanti ad Elena Micheli, nona a 56″. Francesca Tognetti, perdendo qualcosa nel finale, si classifica 12ma, a 1’04” dalla russa.













Foto: FIPM

roberto.santangelo@oasport.it