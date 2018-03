Pattinaggio di figura, Mondiali 2018: Anna Cappellini e Luca Lanotte da record, si lotta per il podio a Milano!

È iniziato in modo eccellente il Campionato Mondiale di pattinaggio di figura (quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago) dei danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte, quarti classificati dopo la short dance, valutata dalla giuria 77.46 punti, nuovo record italiano.

Gli atleti azzurri allenati da Paola Mezzadri nella giornata di domani tenteranno l’assalto alla medaglia di bronzo cercando di insidiare i danzatori canadesi Kaitlyn Weaver e Andrew Poje, distanti dalla coppia azzurra poco meno di un punto con 78.31. Anna e Luca hanno iniziato la loro performance eseguendo la bellissima serie di twizzles in modo egregio e sulla musica, chiamata di livello quattro con un buon grado esecuzione (da +2 a +3), proseguendo con la serie di passi no touching, anche questa chiamata col massimo livello e giudicata con un ottimo GOE. Buona esecuzione anche della sequenza di rhumba, realizzata soddisfacendo tutte le keypoint con un grado di esecuzione non elevato ma positivo. Livello tre, come tutte le altre volte in stagione invece per la pattern dance type step sequence, valutata comunque con una sfliza di +2. Massimo livello per l’ultimo elemento, il rotational lift, anche questo quantificato con una serie di +2 e +3 portando la coppia a un punteggio tecnico di 40.44, migliorando così di 44 centesimi la prestazione delle Olimpiadi di PyeonChang. Margini di crescita rispetto alla competizione olimpica anche per quanto concerne le componenti del programma (37.02 contro i 36.52 delle Olimpiadi) in tutte le voci, in particolare “skating skills” (9.18) e “performance” (9.43).

Il programma libero di domani sarà quindi fondamentale per la coppia azzurra, motivata a raggiungere con una prestazione memorabile il gradino più basso del podio in questo momento occupato dagli atleti canadesi. Nell’unico scontro diretto della stagione, ovvero le Olimpiadi di PyeongChang, i pattinatori delle Fiamme Azzurre hanno dimostrato nel segmento superiorità dal punto di vista tecnico di almeno di due punti, più che necessari per provare a conquistare la medaglia di bronzo davanti al proprio pubblico. L’appuntamento con la danza libera di Anna Cappellini e Luca Lanotte è previsto dunque per sabato 24 Marzo alle ore 17:56 (inizio gare ore 15:20).

Foto: Pier Colombo