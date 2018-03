Pattinaggio di figura, Mondiali 2018 – Cappellni/Lanotte: “La performance più bella di sempre. Le medaglie passano in secondo piano”

“Grazie per sempre”. E’ con queste parole che Anna Cappellini, rivolgendosi a Luca Lanotte, ha ringraziato il suo compagno di avventura in quest’esibizione emozionante, nella free dance, dei Mondiali di pattinaggio di figura a Milano. Lacrime e gioia fuse in un esercizio che, anche per i profani, è pura poesia.

La colonna sonora de “La vita è bella”, capolavoro firmato da Roberto Benigni, si confà alla prova dei due azzurri che si regalano un sogno dal punto di vista emozionale e tecnico, sbriciolando il primato nazionale delle specialità con il punteggio di 114.62 e pazienza per il podio iridato sfumato ed il quarto posto a un tiro di schioppo dalla top3.

“A livello emozionale è stata una delle esperienze più intense e toccanti della nostra vita, la performance più bella di sempre – raccontano i due pattinatori nel post gara (fonte fisg.it) – È stato ancora più grande di quanto potessimo immaginare e non avevamo mai provato nulla di simile in carriera, temevamo di esplodere dall’emozione. Ieri, nel corto, è stato tutto una botta di energia, come dinamite, oggi invece è somigliato più a un abbraccio e con il pubblico ci siamo detti quanto ci vogliamo bene. Siamo orgogliosi, stavolta siamo venuti per le emozioni, non per i punti o le medaglie, quelle passano in secondo piano“.

Per quanto concerne l’altra coppa italiana formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), il nono posto in classifica generale a quota 178.44 punti, in virtù di un secondo segmento valutato 107.29 (55.16 di valutazione tecnica e 52.13 per i components), assai vicino al loro personal best, soddisfa i due atleti: “Ci tenevamo tantissimo, è sempre un piacere pattinare questo libero e farlo in casa, davanti a questo pubblico, è stata una emozione grandissima, favolosa. Abbiamo lavorato molto sulle sfumature e questo programma ci rispecchia a pennello perché unisce velocità, forza e leggerezza. Questa esibizione è stata la ciliegina sulla torta di una bellissima stagione e ci dà ancora più motivazione per ripartire a mille dopo un po’ di riposo“.













Foto: Valerio Origo