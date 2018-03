Pattinaggio di figura, Mondiali 2018: Anna Cappellini e Luca Lanotte a caccia del podio, si sogna a Milano

Anna Cappellini e Luca Lanotte nella giornata di domani scenderanno sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago per la short dance dei Campionati del Mondo di pattinaggio di figura, quest’anno in scena nella loro Milano.

Per Anna e Luca sarà decisamente una delle gare più importanti della carriera: le assenze dei fratelli americani Maia e Alex Shibutani, oltre che quella della coppia russa formata da Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev, hanno di fatto aperto una voragine che potrebbe consentire ai danzatori azzurri di conquistare un meritato piazzamento di lusso sul podio. Per raggiungere l’importante obiettivo la coppia avrà bisogno fin da subito di partire con il piede giusto a cominciare dal primo segmento di gara. Dopo una serie di competizioni in cui gli atleti azzurri nella short dance hanno ricevuto un giudizio non entusiasmante da parte della giuria, complice una coreografia e una scelta musicale particolare e sofisticata, Anna e Luca hanno finalmente avuto il giusto riconoscimento durante la gara di specialità di PyeongChang, in cui hanno ottenuto l’ottimo punteggio di 76.57 punti, nuovo record italiano. Visto il buono stato di forma, gli atleti delle Fiamme Azzurre cercheranno dunque di superare il loro primato nel segmento ottenuto ai Giochi Olimpici, spinti dal calore e dall’emozione del pubblico di casa.



Per la short dance, basata su ritmi latini, Cappellini-Lanotte hanno selezionato il Cha Cha e la Samba. La coppia inizierà il suo programma eseguendo la serie di Twizzles, cavallo di battaglia degli atleti, per poi passare alla serie di passi no touching e alla sequenza di Rhumba; la serie di passi pattern dance type precederà l’ultimo elemento, il rotational lift, che chiuderà il programma.

La rincorsa al podio di Anna Cappellini e Luca Lanotte inizierà dunque venerdì 23 Marzo alle ore 15:37. L’inizio della gara è invece previsto per le ore 11:00.

Foto: Colombo Pier