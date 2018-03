Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: programma, orari e tv di oggi (mercoledì 21 marzo). Come seguirli in tempo reale

Oggi mercoledì 21 marzo iniziano i Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Si accendono i riflettori al Mediolanum Forum di Milano, spettacolo assicurato nel capoluogo meneghino dove le grandi stelle del circuito si daranno battaglia per conquistare le ambite medaglia. Si incomincia con lo short program femminile e il programma corto delle coppie d’artistico: ad aprire i giochi saranno le ragazze già nella tarda mattinata, poi nel pomeriggio toccherà alle coppie dopo l’imperdibile Cerimonia d’Apertura.

L’Italia sogna in grande con Carolina Kostner: la nostra Musa Danzante potrebbe essere all’ultima recita della carriera e vuole provare a salire sul podio. Attenzione anche a Valentina Marchei e Ondrej Hotarek che possono puntare alle medaglie.

Di seguito il programma dettagliato e tutti gli orari di mercoledì 21 marzo ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai oltre che su Sky Go e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 21 MARZO:

10.45 Short program femminile

18.00 Cerimonia d’apertura

18.45 Short program coppie artistico













(foto Valerio Origo)