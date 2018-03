Biathlon, Coppa del Mondo 2018: Martin Fourcade e Anastasiya Kuzmina verso la Sfera di Cristallo, azzurri per chiudere in bellezza

Da domani a domenica Tyumen, in Russia, ospiterà la gare valide per la nona ed ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018. Una stagione intensa, che però durante la tappa di Oslo di settimana scorsa sembra aver indirizzato in maniera netta la lotta per la classifica generale sia in campo maschile che in campo femminile.

Martin Fourcade, ormai, sembra lanciato verso la settima Sfera di Cristallo consecutiva. Al termine di una stagione di altissimo profilo, il francese sembra riuscito a vincere la resistenza del norvegese Johannes Boe, che però specialmente nei primi due mesi della stagione era riuscito a tenere il ritmo. La maggior solidità ed esperienza di Fourcade, però, hanno fatto la differenza. A Tyumen andrà in scena l’ultimo capitolo di una lotta durissima e intensa, in cui entrambi hanno ottenuto risultati straordinari. Alle loro spalle, però, devono ancora definirsi diverse posizioni. Il tedesco Arnd Peiffer insidia il russo Anton Shipulin per il podio, mentre Lukas Hofer potrebbe entrare per la prima volta tra i migliori 5: il suo distacco dallo sloveno Jakov Fak per il quinto posto si è molto ridotto e nelle ultime settimane l’altoatesino ha dimostrato di avere un altro passo rispetto all’avversario diretto. In Russia, tra gli uomini quanto tra le donne, si svolgeranno sprint, inseguimento e mass start: un carico di punti non indifferente, che soprattutto per questi piazzamenti potrebbero fare grandi differenze.

Oltre Hofer, l’Italia schiererà al via Dominik Windisch e Thomas Bormolini. Dopo le Olimpiadi, Dominik non è più riuscito a ritrovare la stessa condizione, se non in rari casi, e nelle ultime settimane sembra avere un potenziale inferiore al suo massimale. Nonostante questo, può chiudere in bellezza una stagione che ricorderà a lungo, con il bronzo della sprint e della staffetta mista a PyeongChang 2018. Per Thomas Bormolini, l’obiettivo resta la zona punti.

Ad Holmenkollen, anche Anastasiya Kuzmina ha allungato le mani sulla Coppa del Mondo. Nonostante le tante stagioni ad alto livello e le tante medaglie tra Mondiali e Olimpiadi, la slovacca non aveva mai conquistato il successo nella classifica generale. Con tre gare da disputare non è ancora detta l’ultima parola, ma l’imprecisione al poligono di Kaisa Makarainen nell’ultima tappa potrebbe aver chiuso i giochi. Considerando anche gli scarti, Kuzmina ha 52 punti da difendere sulla diretta avversaria, che non sale sul podio tra Olimpiadi e Coppa del Mondo dal mese di gennaio. Tre gare individuali da disputare, però, tengono aperto il discorso: certo, con un buon piazzamento nella sprint propedeutico all’inseguimento Kuzmina potrebbe davvero chiudere la partita. Alle spalle di questa coppia, la tedesca Laura Dahlmeier e la bielorussa Darya Domracheva sono in piena lotta per la terza piazza, con la seconda che al momento è favorita considerando oltre 20 punti punti di vantaggio e una condizione che sembra generalmente migliore.

Dorothea Wierer, invece, dovrebbe chiudere al quinto posto l’ennesima buona stagione della sua carriera. Probabilmente, Dorothea ha mancato qualche bersaglio di troppo nei momenti chiave, come le Olimpiadi, ma il suo rendimento è stato sempre di alto livello. Ad Oslo ha ritrovato fiducia tra staffetta e inseguimento e Tyumen potrebbe regalarle la possibilità di chiudere in bellezza, salendo magari un’altra volta sul podio nelle gare su quattro poligoni, più adatte alle sue caratteristiche. Il contingente italiano sarà completato da Lisa Vittozzi, che al momento è settima nella generale e, dati anche gli ottimi risultati dell’ultima parte della stagione, potrebbe provare ad impensierire la ceca Veronika Vitkova per mettersi subito alle spalle di Dorothea Wierer.













