Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: quando gareggia Carolina Kostner nel libero? Data, programma e orario

Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio venerdì 23 marzo per eseguire il suo programma libero ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico: potrebbe essere l’ultima gara della favolosa carriera della Regina del Ghiaccio, ormai prossima a dare l’addio anche se non ha dato annunci ufficiali. La gardenese, di fronte al pubblico del Mediolanum Forum di Milano, andrà a caccia di una nuova magnifica impresa: vuole provare ad agguantare la medaglia da dedicare a tutto il popolo che l’ha sostenuta in oltre dieci anni memorabili e indimenticabili.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario in cui si esibirà Carolina Kostner nel free program ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Premium Play e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 23 MARZO:

21.30-22.30 (circa, orario da definire) Programma libero Carolina Kostner













(foto Valerio Origo)