Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: programma, orari e tv di oggi (venerdì 23 marzo). Come seguirli in tempo reale

Oggi venerdì 23 marzo si disputa la terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Grande attesa per il programma libero femminile che in serata assegnerà le medaglie: il Mediolanum Forum di Milano è pronto per sostenere Carolina Kostner, in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata. Potrebbe essere l’ultima gara della carriera per la Regina del Ghiaccio? Speriamo di no e speriamo che ci regali una nuova mirabolante impresa. In precedenza, invece, spazio al programma corto delle coppie di danza: i nostri Anna Cappellini e Luca Lanotte possono puntare al podio.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di venerdì 23 marzo ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 23 MARZO:

11.00 Short dance

18.30 Free skating femminile













(foto Valerio Origo)