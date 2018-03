Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: programma, orari e tv di oggi (giovedì 22 marzo). Come seguirli in tempo reale

Oggi giovedì 22 marzo si disputa la seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Al Mediolanum Forum di Milano si assegnano le prime medaglie: le coppie di artistico si daranno battaglia nel free program con l’obiettivo di salire sul podio iridato. Si preannuncia una serale appassionante e avvincente: Savchenko/Massot e Tarasova/Morozov duelleranno per il titolo, poi otto coppie racchiuse in cinque punti (tra cui i nostri Della Monica/Guarise e Marchei/Hotarek) in lizza per il bronzo. In mattinata, invece, spazio allo short program maschile che regalerà grandi acrobazie, l’Italia si affiderà a Matteo Rizzo.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di giovedì 22 marzo ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 22 MARZO:

10.00 Short program maschile

18.55 Free skating coppie artistico













(foto Pier Colombo)