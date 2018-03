Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: nel corto sfida tra Shōma Uno e Nathan Chen, Jin Boyang terzo incomodo

Hanno finalmente avuto inizio i Campionati Mondiali di Milano, in programma al Forum di Assago del capoluogo lombardo fino al 25 marzo. La rassegna iridata torna quest’anno a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino.

La gara maschile sarà caratterizzata soprattutto dall’assenza del campione olimpico e mondiale in carica, il giapponese Yuzuru Hanyū, non al meglio fisicamente. Oltre al fuoriclasse di Sendai, non saranno in gara neppure lo spagnolo Javier Fernádez López, bronzo a cinque cerchi e vincitore quest’anno dell’ennesimo titolo europeo, il canadese Patrick Chan, che ha annunciato il proprio ritiro dalle competizioni, e lo statunitense Adam Rippon.

Il favorito d’obbligo della gara sarà dunque l’altro giapponese Shōma Uno, già argento mondiale ed olimpico, che potrà cogliere quest’occasione per conquistare il suo primo grande titolo individuale ed uscire dall’ombra del connazionale. Il compito del ventenne di Nagoya non sarà tuttavia semplice, visto che in gara ci saranno due atleti sicuramente in grado di impensierirlo. Il primo di questi è Nathan Chen, che andrà alla ricerca del riscatto dopo la delusione olimpica, dove ha buttato via una possibile medaglia nel corto, prima di scatenarsi con un libero arricchito da ben sei quadrupli. Da non sottovalutare neppure Jin Boyang, che ha già battuto Uno ai Four Continents, e che in bacheca vanta due bronzi mondiali.

La lotta al podio dovrebbe essere limitata a questi tre atleti, con una possibilità d’inserimento da parte del russo Mikhail Kolyada, che però fino ad ora ha sempre dimostrato di non essere in grado di confermarsi proprio negli appuntamenti più importanti. Per i colori azzurri, invece, Matteo Rizzo avrà l’opportunità di migliorare il ventunesimo posto olimpico, e dare l’attacco ai propri primati personali.

MIGLIORI PRESTAZIONI STAGIONE 2017/2018

1 319.84 Shoma UNO JPN ISU CS Lombardia Trophy 2017 2 317.85 Yuzuru HANYU JPN XXIII Olympic Winter Games 2018 3 305.24 Javier FERNANDEZ ESP XXIII Olympic Winter Games 2018 4 300.95 Boyang JIN CHN ISU Four Continents Championships 2018 5 297.35 Nathan CHEN USA XXIII Olympic Winter Games 2018 6 282.00 Mikhail KOLYADA RUS ISU Grand Prix Final 2017/18 7 276.69 Vincent ZHOU USA XXIII Olympic Winter Games 2018 8 274.06 Dmitri ALIEV RUS ISU European Championships 2018 9 271.12 Sergei VORONOV RUS ISU GP NHK Trophy 2017 10 269.22 Jason BROWN USA ISU Four Continents Championships 2018 11 266.45 Adam RIPPON USA ISU GP Skate America 2017 12 263.43 Patrick CHAN CAN XXIII Olympic Winter Games 2018 13 261.56 Max AARON USA ISU CS US Internat. FS Classic 2017 14 260.31 Keiji TANAKA JPN ISU Four Continents Championships 2018 15 258.34 Misha GE UZB ISU GP Internationaux de France 2017 16 257.01 Alexei BYCHENKO ISR XXIII Olympic Winter Games 2018 17 255.43 Keegan MESSING CAN XXIII Olympic Winter Games 2018 18 254.61 Han YAN CHN ISU GP Audi Cup of China 2017 19 253.13 Alexander SAMARIN RUS ISU GP Internationaux de France 2017 20 253.06 Jorik HENDRICKX BEL ISU CS Nebelhorn Trophy 2017

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: Valerio Origo