Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Nathan Chen al comando nel corto maschile, Matteo Rizzo 18mo

Il programma corto maschile ha aperto la seconda giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano.

Dopo il pessimo programma corto realizzato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, lo statunitense Nathan Chen è riuscito a trovare l’agognato riscatto, completando un’ottimo short program, che lo pone al comando della classifica provvisoria. Il talentuoso diciottenne dello Utah ha ottenuto 101.94 punti, con 57.51 punti di technical elements e 44.43 punti di components, il miglior compromesso tra le due voci, pur non essendo il migliore in nessuna di esse.

La lotta per il successo si annuncia comunque molto serrata, visto che anche il russo Mikhail Kolyada ha superato la tripla cifra, con 100.08 punti, mentre in terza posizione troviamo a sorpresa l’altro pattinatore statunitense Vincent Zhou, diciassettenne californiano che ha letteralmente demolito il proprio primato portandolo a 96.78 punti, con il miglior punteggio tecnico di giornata (57.78).

Quelli che dovevano essere gli avversari di Nathan Chen per la vittoria, invece, si trovano al momento fuori dal podio: il cinese Jin Boyang è infatti quarto con 95.85 punti, mentre il vicecampione olimpico, il giapponese Shōma Uno, è quinto con 94.26 punti, nonostante abbia superato tutti nelle componenti del programma (46.36). Entrambi sono comunque ancora in piena corsa per il podio finale, anche perché l’esperienza sarà dalla loro nel libero, visto che i due asiatici sono gli unici, tra i pattinatori in gara, ad essere già saliti sul podio mondiale in carriera.

Bella gara anche per l’azzurro Matteo Rizzo: il campione nazionale occupa la diciottesima posizione provvisoria con 77.43 punti, risultato molto vicino al primato personale, stabilito agli Europei di Mosca. Il diciannovenne ha ricevuto 40.47 punti per i technical elements e 36.96 punti per i program components: la quindicesima posizione, distante poco più di due lunghezze, potrebbe essere un obiettivo alla portata nel secondo segmento di gara.

Il programma odierno proseguirà con il programma libero delle coppie d’artistico, che assegnerà le prime medaglie di questa rassegna iridata, mentre per il libero maschile bisognerà aspettare sabato.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM MASCHILE

Pl. Name Nation Points SP FS 1 Nathan CHEN USA 101.94 1 Q 2 Mikhail KOLYADA RUS 100.08 2 Q 3 Vincent ZHOU USA 96.78 3 Q 4 Boyang JIN CHN 95.85 4 Q 5 Shoma UNO JPN 94.26 5 Q 6 Keegan MESSING CAN 93.00 6 Q 7 Alexei BYCHENKO ISR 90.99 7 Q 8 Misha GE UZB 86.01 8 Q 9 Deniss VASILJEVS LAT 84.25 9 Q 10 Alexander MAJOROV SWE 82.71 10 Q 11 Kazuki TOMONO JPN 82.61 11 Q 12 Paul FENTZ GER 82.49 12 Q 13 Dmitri ALIEV RUS 82.15 13 Q 14 Keiji TANAKA JPN 80.17 14 Q 15 Max AARON USA 79.78 15 Q 16 Romain PONSART FRA 79.55 16 Q 17 Michal BREZINA CZE 78.01 17 Q 18 Matteo RIZZO ITA 77.43 18 Q 19 Brendan KERRY AUS 74.99 19 Q 20 Daniel SAMOHIN ISR 72.78 20 Q 21 Julian Zhi Jie YEE MAS 72.43 21 Q 22 Phillip HARRIS GBR 68.59 22 Q 23 Slavik HAYRAPETYAN ARM 68.18 23 Q 24 Donovan CARRILLO MEX 68.13 24 Q 25 Nam NGUYEN CAN 67.79 25 26 Morisi KVITELASHVILI GEO 67.01 26 27 Stephane WALKER SUI 65.79 27 28 Burak DEMIRBOGA TUR 65.43 28 29 Ivan PAVLOV UKR 64.18 29 30 Chih-I TSAO TPE 64.06 30 31 Larry LOUPOLOVER AZE 61.82 31 32 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 61.19 32 33 Jinseo KIM KOR 60.72 33 34 Nicholas VRDOLJAK CRO 59.74 34 35 Valtter VIRTANEN FIN 55.49 35 36 Igor REZNICHENKO POL 51.70 36 37 Javier RAYA ESP 50.00 37

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating