Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: l’elenco di tutti i partecipanti alla rassegna iridata

Si avvicinano i Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, in programma a Milano dal 19 al 25 marzo. Andiamo a scoprire quali saranno i partecipanti alla rassegna iridata dell’Agorà, anche alla luce delle ultime rinunce.

La novità più importante riguarda la danza, dove non ci saranno i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vincitori dell’oro olimpico a PyeongChang. I nordamericani non saranno gli unici a saltare l’appuntamento iridato, infatti vi hanno rinunciato anche i medagliati di bronzo, gli statunitensi Maia Shibutani ed Alex Shibutani, i russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev ed i britannici Penny Coomes / Nicholas Buckland. Ci saranno invece gli altri russi Alexandra Stepanova / Ivan Bukin, esclusi dalla rassegna a cinque cerchi, mentre i favori del pronostico questa volta saranno univocamente per i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron.

Al maschile, non troveremo in gara la stella giapponesi delle Olimpiadi, Yuzuru Hanyū, al contrario del connazionale Shōma Uno, che ha confermato la partecipazione. Non saranno presenti neppure il medagliato di bronzo a cinque cerchi, lo spagnolo Javier Fernádez López, lo statunitense Adam Rippon, ed il canadese Patrick Chan, che annunciato il ritiro dalle gare. Presente, invece, la campionessa olimpica del settore femminile, la russa Alina Zagitova, accompagnata dalla canadese Kaetlyn Osmond. Ha rinunciato alla prova, invece, Evgenia Medvedeva, mentre per il giapponese Kaori Sakamoto sarà sostituita da Wakaba Higuchi.

Infine, tra le coppie d’artistico era già stato annunciato il ritiro dalle competizioni da parte dei canadesi Meagan Duhamel ed Eric Radford, bronzo a PyeongChang, mentre ci saranno i campioni olimpici tedeschi Aliona Savchenko / Bruno Massot. Tra i forfait dell’ultimo momento, quello dei cinesi Sui Wenjing / Han Cong, che non difenderanno il proprio titolo.

Country Men Ladies Pairs Ice dancing Slavik Hayrapetyan Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal Brendan Kerry Kailani Craine Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor Chantelle Kerry / Andrew Dodds Alisa Stomakhina Miriam Ziegler / Severin Kiefer Larry Loupolover Sofiya Karagodina / Semyon Stepanov Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Loena Hendrickx BRA BRA Isadora Williams Teodora Markova / Simon Daze Keegan Messing

Nam Nguyen Larkyn Austman

Gabrielle Daleman

Kaetlyn Osmond Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro

Camille Ruest / Andrew Wolfe

Julianne Séguin / Charlie Bilodeau Piper Gilles / Paul Poirier

Carolane Soucisse / Shane Firus

Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Jin Boyang Li Xiangning Peng Cheng / Jin Yang

Yu Xiaoyu / Zhang Hao Wang Shiyue / Liu Xinyu TPE TPE Chih-I Tsao Amy Lin Nicholas Vrdoljak Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Michal Březina Eliška Březinová Anna Dušková / Martin Bidař Cortney Mansour / Michal Češka Gerli Liinamäe Valtter Virtanen Viveca Lindfors Cecilia Törn / Jussiville Partanen Romain Ponsart Laurine Lecavelier Lola Esbrat / Andrei Novoselov

Vanessa James / Morgan Ciprès Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac

Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Morisi Kvitelashvili Paul Fentz Nicole Schott Annika Hocke / Ruben Blommaert

Aliona Savchenko / Bruno Massot Kavita Lorenz / Joti Polizoakis Ivett Tóth Elizaveta Kashitsyna / Márk Magyar Anna Yanovskaya / Ádám Lukács Oleksii Bychenko

Daniel Samohin Paige Conners / Evgeni Krasnopolski Adel Tankova / Ronald Zilberberg Matteo Rizzo Carolina Kostner

Elisabetta Leccardi Nicole Della Monica / Matteo Guarise

Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Anna Cappellini / Luca Lanotte

Charlène Guignard / Marco Fabbri Keiji Tanaka

Kazuki Tomono

Shoma Uno Wakaba Higuchi

Satoko Miyahara Miu Suzaki / Ryuichi Kihara Kana Muramoto / Chris Reed Denis Ten Elizabet Tursynbayeva Deniss Vasiļjevs Angelīna Kučvaļska Elžbieta Kropa Allison Reed / Saulius Ambrulevičius Julian Yee Donovan Carrillo PRK PRK Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik Anne Line Gjersem Alisson Perticheto Ihor Reznichenko Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Dmitri Aliev

Mikhail Kolyada Stanislava Konstantinova

Maria Sotskova

Alina Zagitova Kristina Astakhova / Alexei Rogonov

Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov

Natalia Zabiiako / Alexander Enbert Alexandra Stepanova / Ivan Bukin

Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro Antonina Dubinina Nicole Rajičová Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley Daša Grm Kim Jin-seo Choi Da-bin

Kim Ha-nul Kim Kyu-eun / Alex Kangchan Kam Yura Min / Alexander Gamelin ESP ESP Javier Raya Laura Barquero / Aritz Maestu Olivia Smart / Adrià Díaz Alexander Majorov Anita Östlund Stéphane Walker Alexia Paganini Ioulia Chtchetinina / Mikhail Akulov Burak Demirboğa Alisa Agafonova / Alper Uçar Ivan Pavlov Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin GBR GBR Phillip Harris Natasha McKay Zoe Jones / Christopher Boyadji Lilah Fear / Lewis Gibson Max Aaron

Nathan Chen

Vincent Zhou Karen Chen

Mirai Nagasu

Bradie Tennell Tarah Kayne / Daniel O’Shea

Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim Madison Chock / Evan Bates

Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker

Madison Hubbell / Zachary Donohue Misha Ge

Immagine: ISU Figure Skating