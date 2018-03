Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron superfavoriti nella danza, Anna Cappellini e Luca Lanotte da podio

La short dance di domani darà il via alla gara di danza dei dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano.

I grandi favoriti della prova saranno i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, che dopo l’argento olimpico questa volta potranno puntare alla vittoria senza dover fare i conti con i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir. I transalpini sono già stati campioni del mondo nel 2016, mentre un anno fa furono secondi, e nel frattempo hanno anche conquistato tre titoli europei e la Finale del Grand Prix della stagione in corso. Considerando anche l’assenza dei fratelli statunitensi Maia Shibutani ed Alex Shibutani, la coppia francese può vantare un margine netto nei confronti di tutti coloro che sono presenti in questa rassegna iridata.

Molto aperta, invece, la battaglia per le altre posizioni del podio, che potrebbe coinvolgere anche la coppia dei campioni italiani Anna Cappellini e Luca Lanotte, già campioni del mondo nel 2014, che proprio di fronte al loro pubblico potrebbero chiudere in bellezza una lunga e gloriosa carriera. In base ai risultati olimpici, tuttavia, la medaglia d’argento sembrerebbe promessa agli statunitensi Madison Hubbell e Zachary Donohue, quarti a PyeongChang 2018, che però già in passato hanno dimostrato di avere difficoltà nel concretizzare quando in palio ci sono le medaglie.

In base ai punteggi stagionali, invece, la seconda posizione spetterebbe ai canadesi Kaitlyn Weaver ed Andrew Poje, che però hanno dato il meglio di sé ad inizio stagione, oltretutto realizzando la miglior prestazione in casa. In corsa per il podio anche un’altra coppia a stelle e strisce, quella composta da Madison Chock ed Evan Bates, così come i russi Alexandra Stepanova ed Ivan Bukin, medagliati europei ed in cerca di riscatto dopo l’esclusione olimpica.

L’Italia potrà schierare anche la coppia composta da Charlène Guignard e Marco Fabbri, che punteranno a conquistare la top ten, come già accaduto alle Olimpiadi ed ai Mondiali 2016.

MIGLIORI PUNTEGGI DANZA STAGIONE 2017/2018

1 206.07 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN XXIII Olympic Winter Games 2018 2 205.28 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA XXIII Olympic Winter Games 2018 3 194.25 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA ISU GP Skate America 2017 4 190.01 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN ISU GP Skate Canada International 2017 5 189.43 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA ISU GP Skate Canada International 2017 6 187.15 Madison CHOCK / Evan BATES USA ISU Grand Prix Final 2017/18 7 187.13 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS ISU European Championships 2018 8 186.56 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA ISU GP NHK Trophy 2017 9 184.86 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS ISU European Championships 2018 10 178.16 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA ISU CS Golden Spin of Zagreb 2017 11 177.15 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS ISU GP NHK Trophy 2017 12 177.13 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR ISU CS Nebelhorn Trophy 2017 13 176.91 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN XXIII Olympic Winter Games 2018 14 174.29 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA ISU Four Continents Championships 2018 15 169.81 Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO RUS ISU CS Minsk Arena Ice Star 2017 16 168.58 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL ISU CS Tallinn Trophy 2017 17 168.33 Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN ESP XXIII Olympic Winter Games 2018 18 164.96 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN ISU Four Continents Championships 2018 19 164.90 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN DEN ISU European Championships 2018 20 164.07 Betina POPOVA / Sergey MOZGOV RUS ISU CS Warsaw Cup 2017

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (pagina Facebook)