Pattinaggio artistico, Mondiali 2018 – Carolina Kostner: “Ho sentito affetto e calore, pubblico appagante. Mi godo il momento”

Carolina Kostner è in testa ai mondiali 2018 di pattinaggio artistico dopo il programma corto. L’altoatesina ha confezionato un esercizio davvero eccezionale e ha incantato il Mediolanum Forum di Milano riuscendo a ottenere 80.27 e a battere addirittura Alina Zagitova, Campionessa Olimpica in carica. La 31enne azzurra era davvero estasiata al termine della prova e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “La cosa più bella ed appagante è stata la reazione del pubblico. Ho sentito affetto, calore e passione e mi ha dato un’enorme carica. L’obiettivo era proporre un esercizio pulito, ci sono riuscita, mi godo il bellissimo momento, ma so che la gara è ancora molto lunga“.













(foto Valerio Origo)