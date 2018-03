Pattinaggio artistico, Mondiali 2018: Aljona Savchenko e Bruno Massot da record sul tetto del mondo. Storico quinto posto per Della Monica-Guarise

Dopo lo short program del singolo maschile, il programma libero delle coppie di artistico ha concluso la seconda giornata dei Campionati del Mondo di pattinaggio di figura, quest’anno in scena nel prestigioso Mediolanum Forum a Milano.

Dopo aver conquistato il titolo Olimpico, Aljona Savchenko e Bruno Massot hanno vinto anche quello iridato grazie ad una performance strabiliante pattinata sul velluto, commuovendosi e commuovendo il numeroso pubblico del Forum eseguendo al meglio tutte le difficoltà del programma: dall’ampissimo triplo twist ai lanciati flip e salchow, passando per i sollevamenti del gruppo cinque reverse lasso e axel lasso, tutto è stato realizzato magistralmente con un tripudio di +3 da parte della giuria. Al termine della gara, in lacrime di gioia, la coppia tedesca ha polverizzato il record del mondo nel segmento ottenendo 162.86 punti, oltre quello totale di 245.84, cancellando il primato precedente di 237.71 ottenuto da Tatiana Volosozhar e Maxim Trankov in occasione dello Skate America del 2013. A distanza siderale, ma con una performance impeccabile, si sono piazzati al secondo posto con 225.53 i russi Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, i quali hanno eseguito, tra gli altri elementi, un ottimo quadruplo twist. Nonostante la scelta conservativa di eseguire solo triplo il quadruplo salchow lanciato, Vanessa James e Morgan Ciprès hanno comunque sbagliato l’elemento, tuttavia non compromettendo la posizione dello short conquistando la prima medaglia di bronzo mondiale con 218.36.

Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno emozionato il pubblico presente con l’elegantissimo e sofisticato programma pattinato sulle note di “Three of Life” di Roberto Cacciapaglia. La coppia allenata da Cristina Mauri, nonostante una caduta sul triplo salchow in parallelo ha eseguito al meglio tutti gli altri elementi, in particolare il bellissimo triplo twist chiamato di livello quattro con GOE positivo e i salti lanciati, conquistando uno storico quinto posto (miglior risultato di sempre delle coppie di artistico italiane) con il nuovo primato personale sia nel segmento (133.53) sia nel totale (206.06), non lontani dalla coppia russa Zabiiako-Enbert, al quarto posto con 207.88. Macchiato da un errore sulla combinazione triplo salchow/doppio toeloop/doppio toeloop in parallelo il programma libero di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek. Nonostante la caduta di Valentina, la coppia ha portato a termine un buon programma, eseguendo con un buon grado di esecuzione gli elementi proposti, in particolare nei salti lanciati rittberger e lutz ottenendo un buon riscontro sulle componenti del programma classificandosi in decima posizione finale con 202.02.

CLASSIFICA FINALE COPPIE DI ARTISTICO

Foto: Pier Colombo