Curling femminile, Mondiali 2018 – Italia sconfitta dalla Cina, azzurre ultime in classifica

Settima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di curling femminile. Le azzurre hanno perso contro la Cina per 7-5 e sono così incappate nel settimo ko in questa rassegna iridata. A North Bay (Canada) il nostro quartetto si è dovuto inchinare nell’ultima parte dell’incontro: decisiva la mano persa nel nono end, l’unica di tutta la partita.



L’incontro era infatti proceduto sui binari dell’equilibrio: 2-0 in apertura di Diana Gaspari e compagne, che si trasforma in 3-1 dopo il terzo end. Jiang e compagne firmano tre punti nella quarta frazione, poi prosegue il botta e risposta a suon di 1-0 fino all’ottava frazione. Poi lo strappo decisivo.

Negli altri incontri: vittoria della Svizzera sulla Corea del Sud (8-6), dominio degli USA sulla Danimarca (6-0 dopo sette end), la Germania ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-2 all’extra end.

RISULTATI SEDICESIMA GIORNATA:

Cina-Italia 7-5

Danimarca-USA 0-6

Germania vs Rep. Ceca 3-2

Svizzera vs Corea del Sud 8-6

CLASSIFICA:

Canada 9 vittorie (9 partite giocate)

Svezia 9 vittorie (10)

Corea del Sud 6 vittorie (9)

Russia 6 vittorie (9)

Rep. Ceca 5 vittorie (10)

USA 5 vittorie (9)

Giappone 4 vittorie (9)

Svizzera 4 vittorie (10)

Danimarca 3 vittorie (10)

Scozia 3 vittorie (10)

Germania 2 vittoria (9)

Italia 2 vittorie (10)













(foto WCF)