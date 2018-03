Coppa Davis 2018, Italia-Francia: quando si gioca? Date, programma, orari e tv

Cresce l’attesa attorno a Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. Gli azzurri sfideranno i detentori dell’Insalatiera con l’obiettivo di realizzare il colpaccio e proseguire la propria avventura: i ragazzi di Corrado Barazzutti giocheranno sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova, di fronte al proprio pubblico cercheranno una vittoria di lusso contro i rivali transalpini in modo da regalarsi una succulenta semifinale contro la vincente di Spagna-Germania.

La nostra formazione ha tutte le carte in regola per compiere l’impresa ma bisognerà davvero essere perfetti. Molto dipenderà da Fabio Fognini che dovrà trascinarci come ha fatto già molte volte in carriera: il ligure è chiamato a fare la differenza sia contro Pouille che contro il numero 2 (che sia Mannarino o Chardy), poi in coppia con Simone Bolelli giocherà un difficilissimo doppio. Il nostro secondo dovrebbe essere Andreas Seppi, chiamato a dare davvero tutto e a soffertire il pronostico della vigilia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 APRILE:

11.30 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

SABATO 7 APRILE:

14.00 Doppio

DOMENICA 8 APRILE:

11.30 Terzo singolare

A seguire Quarto singolare













(foto Federtennis)