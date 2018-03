Paralimpiadi PyeongChang 2018: tutti gli italiani in gara venerdì 16 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri

Venerdì 16 marzo l’Italia sarà protagonista alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sullo slalom con Manuel Pozzerle che torna in pista dopo l’argento dell’altro giorno.

Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di venerdì 16 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai.

VENERDÌ 16 MARZO:

02.30 SNOWBOARD – Banked slalom (categoria SB-UL): Jacopo Luchini, Roberto Cavicchi, Manuel Pozzerle