Pallanuoto, Serie A1 2018: i migliori italiani della 17a giornata. Diversi nomi nuovi in luce nell’ultimo turno

La diciassettesima giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile ha consegnato la sorprendente vittoria del Catania sul Savona, che ha sparigliato le carte nelle posizioni play off, e, soprattutto, ha dato punti pesanti agli etnei nella corsa per evitare i play out. Fondamentale vittoria esterna del Torino, che praticamente spinge all’inferno l’Acquachiara. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno.

Andrea Maffè (Torino): due gol di un peso specifico assoluto. Il difensore della squadra piemontese praticamente firma la retrocessione dell’Acquachiara, permettendo ai compagni di ottenere un’importantissima vittoria esterna, non così scontata alla vigilia. In pratica il Torino ora può guardare ai play out con fiducia, giocandosi il tutto per tutto per restare in Serie A1.

Giorgio La Rosa (Catania): un poker devastante. I siciliani guadagnano tre punti di platino in ottica salvezza diretta, sovvertendo il pronostico della vigilia che, nonostante il fattore campo avverso, vedeva il Savona favorito. Così ora salgono a quota 17 le marcature in stagione per lui.

Christian Napolitano (Ortigia): altra squadra siciliana, altro poker. Se l’Ortigia si presenterà a Savona con due punti di margine, lo deve anche alla sua miglior bocca da fuoco (22 centri in campionato), che indirizza subito la partita e puntella, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la posizione play off della formazione siracusana.

Edoardo Di Somma (Sport Management): tripletta per lui nella non semplice partita giocata in casa contro la Lazio, con la difesa dei Mastini un filo troppo allegra, che costringe l’attacco agli straordinari. Il punteggio finale infatti, 13-17, è altissimo e le marcature di Di Somma si sono rivelate decisive.

Alessandro Nora (Brescia): dalla partita con più gol a quella con meno esultanze, la sua tripletta assume un peso specifico ancora maggiore. Lo striminzito 4-7 con cui i lombardi passano in casa del Posillipo, certo non preventivabile alla vigilia, ha creato qualche patema d’animo di troppo, ma fa continuare la sfida al secondo posto con i Mastini.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it