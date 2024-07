LIVE Italia-Croazia, Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA: il Settebello cerca la rivincita del Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, secondo incontro del torneo di pallanuoto dei Giochi della XXXIII Olimpiade. Nella seconda giornata del gruppo A di questi Giochi Olimpici va in scena la rivincita della finale degli ultimi Mondiali: il Settebello cerca il riscatto dopo la sconfitta ai rigori dello scorso febbraio.

In questo torneo l’Italia ha esordito con il successo per 12-8 contro gli Stati Uniti d’America. Il Settebello ha fatto la differenza nei due parziali dispari (4-2 nel primo e 4-1 nel terzo), amministrando il vantaggio nel secondo (1-1) e nel quarto (3-4). Vittoria convincente al debutto anche per la Croazia che ha sconfitto 11-8 il Montenegro. Quello odierno sarà un test importante per entrambe le nazionali che potranno capire il proprio stato di forma in vista degli scontri diretti.

Quest’incontro non è decisivo per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Nonostante ciò la partita odierna sarà molto importante per concludere nelle prime posizioni il girone: ogni piazzamento potrebbe essere decisivo in vista degli accoppiamenti dei quarti di finale.

L'incontro tra Italia e Croazia inizierà alle 12.05 al centro acquatico di Parigi.