Pallanuoto femminile, Serie A1 2018: le migliori italiane della 13a giornata. Giulia Bartolini e Giusy Citino: due poker per la salvezza

La tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile regala le notizie più importanti in chiave salvezza: Florentia e Cosenza, in questo momento sarebbero salve, mentre retrocederebbe direttamente il Messina, senza passare dai play out. Il Rapallo, pur riposando, trae giovamento da una giornata che vede le altre tre pretendenti al terzo posto essere tutte sconfitte. Andiamo a scoprire le migliori italiane in acqua nell’ultimo turno di gare:

Giulia Bartolini (Florentia): un poker che può valere la salvezza diretta. Nella delicatissima sfida di Messina, le toscane compiono una bella rimonta nell’ultimo quarto, portandosi a +6 sulle siciliane, soglia fatidica che, allo stato attuale delle cose, vedrebbe la Florentia salvarsi senza dover passare dalla gara secca del play out.

Giusy Citino (Cosenza): come sopra. Le calabresi firmano la sorpresa di giornata, espugnando largamente Milano, portandosi a +7 sul Messina, e ormai vedendo la salvezza diretta. Le ultime nubi si dissiperanno nello scontro diretto tra due giornate, ma se lei dovesse ripetere il poker di sabato, non ci sarebbe scampo per le peloritane.

Arianna Garibotti (Catania): cinquina per lei, che va a -4 in classifica marcatori dalla compagna di squadra Roberta Bianconi. Spacca subito la partita segnando gli unici due gol del primo quarto, mettendo subito la partita in discesa. Ora dovrà confermarsi nel big match contro Padova.

Roberta Bianconi (Catania): la tripletta vale quota 30 nella graduatoria riservata alle giocatrici più prolifiche. Bomber di razza, anche contro la Roma, che all’andata aveva imposto l’unico pari alle etnee, mostra tutta la classe di cui dispone. Il 7/8 in superiorità numerica poi, parla chiaro.

Valeria Palmieri (Catania): tripletta anche per lei. Se il CT del Setterosa Fabio Conti ha chiamato proprio queste tre atlete da Catania per partecipare alla Super Final di Europa Cup, un motivo ci sarà: questa squadra potrebbe anche perdere a Padova, ma avrebbe comunque moltissime possibilità di chiudere al primo posto la regular season.













Foto: Daniela Bolla

roberto.santangelo@oasport.it