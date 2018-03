Pallanuoto femminile, Final Six Europa Cup 2018: quando gioca il Setterosa? Programma, orari e tv dei quarti contro l’Olanda

Una sfida da dentro o fuori: è ciò che attende subito le azzurre in acqua a Pontevedra, in Spagna, per i quarti di finale della Super Final di Europa Cup di pallanuoto femminile. Olanda-Italia è la sfida tra due potenze del Vecchio Continente di questo sport: la prima ha chiuso al secondo posto il girone di qualificazione giocato in casa, alle spalle della Spagna ma davanti alla Russia, pur avendo pareggiato con entrambe le formazioni; il Setterosa, al contrario, si è classificato terzo nelle eliminatorie in Grecia, alle spalle delle padrone di casa elleniche e delle magiare, pur avendo pareggiato con le prime e perso con le seconde.

Chi vince sfida la Grecia in semifinale: si inizia alle 17.00 di domani, giovedì 22 marzo. La sfida verrà trasmessa in streaming da LEN TV, mentre OA Sport, come fatto già in fase eliminatoria vi offrirà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma completo della sfida.

PROGRAMMA

Europa Cup femminile – Super FInal

Quarti di finale – Pontevedra (Spagna)

Giovedì 22 marzo, ore 17.00

Olanda-Italia

diretta streaming su LEN TV

diretta live testuale integrale su OA Sport













Foto: Daniela Bolla

