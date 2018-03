Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: Ungheria-Russia 9-11. Partita fallosissima, russe in semifinale

Qualcosa come 32 falli gravi, 5 atlete espulse definitivamente dalla vasca, tre rigori assegnati, un cartellino giallo ad uno dei due allenatori, 20 reti messe a segno: più che un referto di gara è un bollettino di guerra quello riguardante Ungheria-Russia, secondo dei due quarti di finale validi per l’Europa Cup di pallanuoto femminile, terminato 9-11.

Domani, alle 20.30, le russe saranno attese in semifinale dalla Spagna, che nel girone eliminatorio le ha battute per 8-7. L’Ungheria, invece giocherà alle 17.00 per il quinto posto contro l’Italia, già superata in fase eliminatoria. La prima delle due semifinali, invece, alle ore 18.45 vedrà opposte Grecia ed Olanda, giustiziera delle azzurre.

Anche in questa sfida è stato decisivo il secondo quarto: dopo il 3-2 per la Russia nella prima frazione, le magiare spengono la luce e si ritrovano sotto 2-6 a metà gara. Nel terzo quarto la partita, non certo tenera nei primi sedici minuti (sei falli gravi per parte), diventa durissima: la Russia scappa sul 9-4, poi subisce le prime due espulsioni definitive e le magiare tornano sul 7-10.

Nell’ultimo quarto fioccano ancora le espulsioni, l’Ungheria rientra per due volte al massimo sul -2, poi è costretta cedere, nonostante la Russia fosse rimasta con sole sette giocatrici di movimento ad alternarsi in acqua. Finisce 9-11, le russe proseguono il cammino, le magiare sfideranno le azzurre.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FINA – Deep Blue Media

roberto.santangelo@oasport.it