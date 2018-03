Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: Italia irriconoscibile, il Settorosa si arrende all’Olanda ai quarti di finale

Pronti, via e subito uno scontro diretto decisivo. Una partita vista e rivista negli ultimi anni nella pallanuoto femminile: Italia-Olanda. In quel di Pontevedra il match era valido per i quarti di finale di Europa Cup 2018: ad aggiudicarselo sono le Orange che vincono per 8-6 e volano in semifinale, dove affronteranno sabato la Grecia. Per le azzurre, al termine di un incontro giocato in modo irriconoscibile, a lunghi tratti ad inseguire le avversarie e con dei cali di rendimento troppo accennati, resta la battaglia per le posizioni di rincalzo.

Nei primi 8′ di gara a comandare sono le difese: si segna solo con la superiorità o con un rigore, come fa Van Der Sloot che porta in vantaggio le Orange. C’è però la reazione azzurra: il Setterosa fa girare bene la palla nel 6vs5 e trova al centro prima Valeria Palmieri poi Arianna Gragnolati per il 2-1 parziale. Nel secondo tempo sale in cattedra Van Der Kraats, l’MVP del match: il mancino olandese trova una doppietta, a segno anche Klaassen, con le azzurre che restano a guardare. Il distacco è ampio a metà gara, ma colmabile. Garibotti e Bianconi infatti riescono, con la loro tecnica, ad accorciare le distanze in un terzo quarto davvero molto teso. Si arriva agli ultimi minuti con un -1 per la squadra di Fabio Conti. Van Der Kraats ne mette a segno altre due, l’Italia c’è e con Queirolo e ancora Garibotti resta a contatto, avendo addirittura la possibilità di pareggiare. Negli ultimi 2′ però si spegne la luce delle azzurre che in attacco non riescono a concretizzare e si perdono Van Der Sloot ai 3 metri per l’8-6 finale.

Olanda-Italia 8-6

Olanda: Koenders, Voorvelt, Genee, Van Der Sloot 2, Van Der Kraats 4, Ten Broek, Nijhuis, Sevenich, Van Der Graaf, Koolhaas, Klaassen 1, Sleeking 1, Willemsz. Coach. Arno Havenga

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti 2, Gragnolati 1, Queirolo 1, Aiello, Picozzi, Bianconi 1, Emmolo, Palmieri 1, Cotti, Avegno, Lavi. Coach. Fabio Conti

Arbitri: Ortega (eps), Boudramis (gre)

Note:

Parziali 1-2, 3-0, 1-2, 3-2

Uscita per limite di falli Genee (O) nel quarto tempo. Per l’Italia in tribuna Dario e Cocchiere. Nell’Olanda in porta con il n 13 Willemsz. Superiorità numeriche: Olanda 3/6 + 2 rigori e Italia 3/9 + un rigore.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Daniela Bolla