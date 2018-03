Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: successo della Grecia, superata la Russia per 9-8. Terzo posto alla Spagna

La finalissima dell’Europa Cup di pallanuoto femminile sorride alla Grecia, che soffre per metà partita, poi, con qualche patema finale, supera la Russia, che stavolta paga il suo atteggiamento falloso in acqua. Alla fine la compagine ellenica si impone per 9-8. Nella sfida per il terzo posto la Spagna ha asfaltato l’Olanda per 9-3 in una partita senza storia, salendo così sul gradino più basso del podio.

La finalissima si apre con due superiorità non sfruttate dalle russe, che vanno in vantaggio in parità numerica grazie a Gorbunova, che sigla l’unica rete del primo quarto. Nella seconda frazione Ivanova raddoppia, poi dopo altre superiorità non concretizzate da una parte e dall’altra, nell’ultimo minuto la Grecia va in gol dopo 15′ di digiuno, raddrizzando la sfida: Xenaki e Kalargyrou nel giro di 40″ mandano le due squadre al secondo intervallo sul 2-2.

Nel terzo quarto rimette la testa avanti la Russia con Prokofyeva, ma la Grecia registra l’attacco in superiorità e ribalta il punteggio andando in rete con Tsoukala, Diamantopoulou, Xenaki ed Eleftheriadou, portandosi all’ultimo riposo avanti 6-3. Nell’ultimo periodo ancora Diamantopoulou sembra chiudere definitivamente la gara, poi Simanovich accorcia sfruttando la prima superiorità concessa dalle elleniche dopo oltre 11′ senza commettere falli gravi. Eleftheriadou allunga ancora, ma in un disperato assalto finale Timofeeva e Borisova riportano la Russia sul -2. Chydirioti sembra riportare la calma in casa Grecia, poi le reti di Ivanova e Karimova infiammano gli ultimi possessi. L’espulsione di Timofeeva a 22″ dalla sirena consegna però il trofeo alle elleniche: finisce 9-8 per la Grecia.

Nella finale per il terzo posto la Spagna supera con un nettissimo 9-3 l’Olanda, che si scioglie dopo un primo quarto chiuso in vantaggio. Apre i giochi l’iberica Clara Espar Llaquet, poi van der Sloot e van de Kraats ribaltano il punteggio per il 2-1 con il quale si chiude la prima frazione. In avvio di secondo quarto completa la personale tripletta Clara Espar Llaquet, poi Forca Ariza arrotonda per il 4-2 iberico con il quale si arriva al secondo intervallo.

Nel terzo periodo Ortiz Munoz allunga ancora, poi, dopo 13′ l’Olanda torna al gol ancora con van der Sloot, ma a fine tempo Leiton Arrones riporta sul +3 la Spagna. Gli ultimi 8′ sono un assolo iberico con la doppietta di Anna Espar Llaquet e la seconda marcatura di Ortiz Munoz, che fissano lo score sul 9-3 finale dando il gradino più basso del podio alle padrone di casa.













Foto: Pagina Facebook FINA

