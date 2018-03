Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: le favorite della competizione. La Spagna vuol sfruttare il fattore campo, Italia outsider di lusso

“Sei personaggi in cerca d’autore“: potrebbe rivelarsi vincente l’accostamento all’opera pirandelliana per definire la Super Final di Europa Cup di pallanuoto femminile. Sei squadre che si presentano praticamente sullo stesso livello, almeno per quanto mostrato un mese e mezzo fa in fase di qualificazione.

Certamente Spagna e Grecia partiranno avvantaggiate dal dover disputare una gara in meno delle avversarie, ma qualsiasi squadra si ritroveranno di fronte in semifinale venderà cara la pelle. Certamente i due quarti di finale saranno decisamente equilibrati, e probabilmente si potrà anche giungere ai tiri di rigore.

Basti pensare che le gerarchie nel Gruppo A di qualificazione sono state definite in pratica per un solo gol, quello che ha permesso alla Spagna di battere la Russia per 8-7, mentre per il resto sono finite in pareggio sia Spagna-Olanda (8-8) che Olanda-Russia (7-7). Nel Gruppo B invece, quello del Setterosa, la Grecia ha battuto l’Ungheria 8-5, per poi puntellare il primo posto impattando con le azzurre per 11-11. La vittoria per 11-9 delle magiare sull’Italia poi ha certificato il secondo posto dell’Ungheria.

Il quadro delle favorite è dunque di difficile interpretazione: la Spagna potrà far valere il fattore campo, ma servirà poco per far saltare il banco. Occhio alla Grecia, dimostratasi molto solida nella fase eliminatoria casalinga, ma l’Italia è lì: due brutti passaggi a vuoto le sono costati la sconfitta contro l’Ungheria e l’addio al primo posto nella sfida contro la Grecia. In entrambi i casi, 8′ minuti di black out hanno compromesso tutto: se la truppa di Conti saprà evitare questi bruschi cali di tensione, potrebbe anche giocarsi il successo finale.

Prima ci sarà da superare l’Olanda, sempre ostica nei precedenti contro il Setterosa, mentre dall’altro lato del tabellone l’Ungheria sembra avere qualcosa in più della Russia, poi sarà tutto da scoprire il confronto con la compagine iberica. Insomma grande equilibrio si prospetta in questa competizione, da domani ne vedremo delle belle!













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Arianna Garibotti

roberto.santangelo@oasport.it