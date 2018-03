Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: la finale sarà Grecia-Russia. Superate Olanda e Spagna

La finalissima dell’Europa Cup di pallanuoto femminile sarà tra Grecia e Russia: le elleniche hanno superato per 8-6 l’Olanda, mentre le russe hanno battuto le padrone di casa della Spagna per 9-8 dopo una nuova partita molto fisica. Nel pomeriggio l’Italia aveva conquistato il quinto posto battendo l’Ungheria per 7-6. Domani alle 12.00 finale per il terzo posto tra Olanda e Spagna, finalissima alle 14.00.

Nella prima semifinale la Grecia ha superato per 8-6 l’Olanda, grazie ad una fase centrale di gara molto buona, con un gran parziale di 6-0, lasciando le olandesi a secco di reti per oltre 17′. Nessun gol in superiorità numerica in tutto l’incontro, solo un gol greco su rigore. Nel primo parziale la premiata ditta van de Kraaats – van der Sloot porta le olandesi in vantaggio per 3-2, poi le elleniche abbassano la saracinesca.

La Grecia non subisce gol per un’eternità, l’Olanda non sfrutta in tutto ben 11 occasioni in superiorità numerica, le elleniche volano sull’8-3, prima che, allenando un po’ la pressione nei minuti finali, fanno rientrare le olandesi fino al 6-8, siglato proprio sulla sirena finale, che sancisce il passaggio delle greche.

Nella seconda semifinale la Russia supera la Spagna per 9-8 e vendica così la sconfitta patita nel girone di qualificazione, centrando la finale. Solita partita fisica e zeppa di falli gravi (18 per la Russia, 9 per la Spagna), con ben tre espulsioni definitive tra le russe, ma le iberiche sono molto imprecise ed hanno un misero 1/3 dal dischetto, oltre ad una bassa percentuale in superiorità numerica (2/14). Dopo il 2-2 del primo quarto, le russe piazzano il parziale di 4-2 nella seconda frazione e non si fanno più superare.

Le iberiche sprofondano per due volte a -3, prima di rientrare sul -1 a fine terzo periodo, poi sbagliano anche un penalty. Le padrone di casa pervengono al pari in apertura di ultima frazione, ma la Russia rimette la testa in avanti a 5′ dal termine. Nel finale la Spagna fallisce un altro rigore, non concretizza quattro superiorità numeriche, e la Russia stacca il pass per la finale vincendo 9-8.













Foto: Pagina Facebook FINA – DBM

roberto.santangelo@oasport.it