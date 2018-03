Pallanuoto femminile, decise le sedi delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN. Catania e Padova giocheranno in trasferta

La LEN, massimo organismo europeo del nuoto, ha ufficializzato le sedi delle Final Four delle competizioni continentali per club di pallanuoto femminile che si terranno nel mese prossimo. L’ultimo atto dell’Eurolega si terrà il 20 e 21 aprile, mentre l’atto conclusivo del Trofeo LEN si disputerà il 13 e 14 aprile.

Per quanto riguarda il massimo torneo europeo, le quattro squadre qualificate sono Kinef Kirishi (Russia), Ekipe Orizzonte Catania, Sabadell (Spagna) ed Ujpest (Ungheria): si giocherà, come già accaduto lo scorso anno a Kirishi, in casa della squadra che detiene il titolo.

Il secondo trofeo continentale verrà conteso tra Plebiscito Padova, Matarò (Spagna), Olympiacos (Grecia) e Dunaujvaros (Ungheria): le sfide si giocheranno nelle acque iberiche di Matarò. Per entrambe le competizioni gli accoppiamenti di semifinale verranno sorteggiati sabato 24 a Pontevedra, in Spagna, a margine della Super Final di Europa Cup femminile.













Foto: Profilo Facebook Laura Barzon

roberto.santangelo@oasport.it